Будет страшно смешно: подборка анекдотов и мемов о пятнице 13-го
Пятница 13-е – это день, который традиционно ассоциируется с неудачами и темными силами, но часто его также воспринимают с юмором.
Для тех, кто не боится веселья, Развлечения 24 подготовили подборку анекдотов, которые помогут развеять атмосферу таинственности этого дня.
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Анекдоты к пятнице 13–го
Говорят, каждый умирающий за несколько секунд до смерти думает об одном: "Ну зачем было отдавать кредит, если все так произошло?"
***
Мужчина приходит на работу с часовым опозданием, весь перебинтованный.
Начальник:
– Ты почему опоздал?
– Я упал с пятого этажа.
– И что, целый час падал?
***
В суде:
– Обвиняемый, скажите, зачем Вы пытались убить потерпевшего?
– Просто я хотел показать ему другую жизнь..
***
Ночное кладбище – это, пожалуй, единственное место на земле, где нетрезвого мужика с битой испугаешься меньше, чем одинокой маленькой девочки в белом платьице с косичками и бантиками..
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