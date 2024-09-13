Будет страшно смешно: подборка анекдотов и мемов о пятнице 13-го

Пятница 13-е – это день, который традиционно ассоциируется с неудачами и темными силами, но часто его также воспринимают с юмором.

Для тех, кто не боится веселья, Развлечения 24 подготовили подборку анекдотов, которые помогут развеять атмосферу таинственности этого дня.

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Анекдоты к пятнице 13–го

Говорят, каждый умирающий за несколько секунд до смерти думает об одном: "Ну зачем было отдавать кредит, если все так произошло?"

***

Мужчина приходит на работу с часовым опозданием, весь перебинтованный.

Начальник:

– Ты почему опоздал?

– Я упал с пятого этажа.

– И что, целый час падал?

***

В суде:

– Обвиняемый, скажите, зачем Вы пытались убить потерпевшего?

– Просто я хотел показать ему другую жизнь..

***

Ночное кладбище – это, пожалуй, единственное место на земле, где нетрезвого мужика с битой испугаешься меньше, чем одинокой маленькой девочки в белом платьице с косичками и бантиками..

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