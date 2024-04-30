В библиотеке во Франции обнаружили смертельно опасные книги: что с ними не так

В Национальной библиотеке Франции обнаружили 4 книги 19 века, которые представляют опасность для людей. Все из-за обложек, которые были обработаны ядовитым мышьяком.

Теперь внешняя лаборатория должна проанализировать их, чтобы оценить, сколько мышьяка содержится в каждом томе.

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Изъятые книги уже поместили на карантин. Отмечается, что речь идет о томах XIX века, напечатанных в Британии. Их обложки имеют изумрудно-зеленые переплеты.

Мы поместили эти работы на карантин, и внешняя лаборатория проанализирует их, чтобы оценить, сколько мышьяка содержится в каждом томе,

– сказал представитель Национальной библиотеки Франции.

В то время мышьяк широко использовался для окрашивания книг. Издатели Викторианской эпохи использовали яд для окрашивания переплетов книг в такие пигменты, как "Парижский зеленый", "Изумрудный зеленый" и "Зеленый Шееле", названный в честь химика немецкого происхождения.

С 2019 года команда Poison Book Делавэрского университета проверила сотни обложек книг на наличие тяжелых металлов и составила список потенциально опасных книг. Исследователи говорят, что книги, пропитанные токсином, следует хранить осторожно, поскольку они могут представлять опасность для здоровья тех, кто с ними работает.

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