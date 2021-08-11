Пушистый герой: смелый пес помог хозяйке вытолкать машину из воды – вирусное видео

Этим летом во многих странах аномальная жара сменяется сильными дождями, и Шотландия не стала исключением. Из-за гроз там затапливает дома и улицы, а машины останавливаются посреди дороги. Недавно в водяную ловушку в Глазго попало две женщины на автомобиле, а Лорри Гиллис, которая стала свидетелем этого, попыталась помочь им выбраться. Но она могла не справиться с этим, если бы не ее собака.

Ролик с Лорри и ее спаниелем Паком попал в соцсети, и они стали настоящими звездами сети. Это неудивительно – действия песика действительно впечатляют. Кажется, что он очень хорошо знал, что делает.

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На видео видно, как женщина в воде выше колен подошла к машине сзади и начала ее толкать. Пак все время плавал рядом и следил за хозяйкой. Затем он остановился, встал на задние лапки, а передние поставил на бампер авто. Тогда они начали толкать вместе – и машина начала двигаться.

Собака помогает вытолкать машину: смотрите видео



Когда видео стало популярным, с Лорри Гиллис связались журналисты. Она рассказала, что вышла на прогулку с собакой, и увидела машину с двумя женщинами внутри. Автомобиль застрял и не мог выехать, поэтому Лорри решила помочь.

У нас никогда не было такого сильного наводнения. Пак плыл за мной, и я достала телефон, чтобы снять его на видео. Потом он встал и начал толкать,

– поделилась женщина.

Также Лорри рассказала, что Паку уже 10 лет, но он в хорошей форме. Смелый песик получил вознаграждение за свою работу. В тот вечер ему достался большой и вкусный ужин с дополнительной порцией мяса.



Лорри Гиллес со спаниелем Паком / Фото Лорри Гиллес

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