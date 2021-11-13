Слишком милые, чтобы их есть: японский кулинар создает очаровательные фигурки из риса

Суши, роллы, онигири – многообразие азиатской кухни впечатляет. И повар из Японии превратил популярную еду в произведения искусства. Мужчина формирует рис в великолепные фигурки животных и людей.

Мужчина экспериментирует с формами и цветом, создавая милые рисовые фигурки.

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Кулинар известен в инстаграме под ником Onigiri Gekijō – это означает "театр рисовых шариков".

Что такое онигири? Онигири называют "рисовым шариком" или "нигиримеши". Рисовый шарик – японская еда из риса, морских водорослей и начинок.



Онигири отлично хранится и переносится, его можно есть без столовых приборов, поэтому в культуре Японии рисовые шарики закрепились с давних времен.

Кулинар создает необычайные фигурки, которыми хочется любоваться, но отнюдь не есть. Художник воспроизводит в рисе все: от домашних животных до персонажей фильмов.



Художник вылепливает из риса милых животных и персонажей / Фото из инстаграма Onigiri Gekijō

Как он делает фигурки

Основу мужчина вылепливает из белого риса. Детали фигурок сделаны из различных ингредиентов: семян кунжута, маринованных слив, лосося, хлопьев бонито и морских водорослей.



Милые онигири повар создает из традиционных ингредиентов / Фото из инстаграма Onigiri Gekijō

Повар красит милые онигири с помощью соевого соуса и других цветных добавок.

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В инстаграме на кулинара подписались более 15 тысяч человек. Также мужчина ведет ютуб-канал, где показывает, как создает великолепные онигири.

Как кулинар создает свои фигурки: смотрите видео



Художник вылепливает из риса милых животных и персонажей / Фото из инстаграма Onigiri Gekijō



Художник вылепливает из риса милых животных и персонажей / Фото из инстаграма Onigiri Gekijō



Художник вылепливает из риса милых животных и персонажей / Фото из инстаграма Onigiri Gekijō



Художник вылепливает из риса милых животных и персонажей / Фото из инстаграма Onigiri Gekijō