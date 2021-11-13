Слишком милые, чтобы их есть: японский кулинар создает очаровательные фигурки из риса
Источник:инстаграм Onigiri Gekijō
Суши, роллы, онигири – многообразие азиатской кухни впечатляет. И повар из Японии превратил популярную еду в произведения искусства. Мужчина формирует рис в великолепные фигурки животных и людей.
Мужчина экспериментирует с формами и цветом, создавая милые рисовые фигурки.
Это интересно Хирург тротуаров: художник превращает разбитые дороги в произведения искусства
Кулинар известен в инстаграме под ником Onigiri Gekijō – это означает "театр рисовых шариков".
Что такое онигири?Онигири называют "рисовым шариком" или "нигиримеши". Рисовый шарик – японская еда из риса, морских водорослей и начинок.
Онигири отлично хранится и переносится, его можно есть без столовых приборов, поэтому в культуре Японии рисовые шарики закрепились с давних времен.
Кулинар создает необычайные фигурки, которыми хочется любоваться, но отнюдь не есть. Художник воспроизводит в рисе все: от домашних животных до персонажей фильмов.
Художник вылепливает из риса милых животных и персонажей / Фото из инстаграма Onigiri Gekijō
Как он делает фигурки
Основу мужчина вылепливает из белого риса. Детали фигурок сделаны из различных ингредиентов: семян кунжута, маринованных слив, лосося, хлопьев бонито и морских водорослей.
Милые онигири повар создает из традиционных ингредиентов / Фото из инстаграма Onigiri Gekijō
Повар красит милые онигири с помощью соевого соуса и других цветных добавок.
Читайте также Японская компания "усыновляет" котиков, чтобы повысить производительность работников
В инстаграме на кулинара подписались более 15 тысяч человек. Также мужчина ведет ютуб-канал, где показывает, как создает великолепные онигири.
Как кулинар создает свои фигурки: смотрите видео
Художник вылепливает из риса милых животных и персонажей / Фото из инстаграма Onigiri Gekijō
Художник вылепливает из риса милых животных и персонажей / Фото из инстаграма Onigiri Gekijō
Художник вылепливает из риса милых животных и персонажей / Фото из инстаграма Onigiri Gekijō
Художник вылепливает из риса милых животных и персонажей / Фото из инстаграма Onigiri Gekijō