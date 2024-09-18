Женщина со скрытой камерой возмутилась, как курьер доставил посылки: сеть встала на его защиту

Сеть не на шутку возмутило видео, которое записала скрытая камера. На ней водитель доставки Yodel перебрасывал посылки клиентки через почти двухметровый забор.

Детали рассказала 33-летняя британка Стеф Макинтош, пишет издание New York Post. Именно она и ожидала курьера.

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Как все было

В тот день женщина смотрела телевизор, когда зазвонил телефон. Британка решила не поднимала трубку, потому что подумала, что это звонят мошенники, и только потом увидела две большие коробки на подъездной дорожке, поняв, что пропустила доставку. Когда женщина проверила камеры видеонаблюдения, то была шокирована из-за действий курьера.

Мы покупаем вещи оптом для нашего бизнеса, а потом перепродаем их. В одном из заказов были статуэтки – несколько из них разбились, но могло быть и хуже,

– рассказала женщина.

Она возмутилась, что не получила ни одного уведомления от службы доставки. А курьер вместо того, чтобы оставить коробки за забором, перебросил их через забор.

Скрытая камера показала, что на самом деле курьер делает с посылками: смотрите видео

Как на это отреагировала служба доставки

Позже появился официальный комментарий от представителя Yodel.

Безопасная доставка посылок является нашим приоритетом. Жаль, что опыт госпожи Макинтош не соответствовал высоким стандартам, к которым мы стремимся. Сделаем все от нас зависящее, чтобы гарантировать, что это больше не повторится,

– заявил он.

В соцсетях большинство людей вступилось за курьера, написав: