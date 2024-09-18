Детали рассказала 33-летняя британка Стеф Макинтош, пишет издание New York Post. Именно она и ожидала курьера.
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Как все было
В тот день женщина смотрела телевизор, когда зазвонил телефон. Британка решила не поднимала трубку, потому что подумала, что это звонят мошенники, и только потом увидела две большие коробки на подъездной дорожке, поняв, что пропустила доставку. Когда женщина проверила камеры видеонаблюдения, то была шокирована из-за действий курьера.
Мы покупаем вещи оптом для нашего бизнеса, а потом перепродаем их. В одном из заказов были статуэтки – несколько из них разбились, но могло быть и хуже,
– рассказала женщина.
Она возмутилась, что не получила ни одного уведомления от службы доставки. А курьер вместо того, чтобы оставить коробки за забором, перебросил их через забор.
Скрытая камера показала, что на самом деле курьер делает с посылками: смотрите видео
Как на это отреагировала служба доставки
Позже появился официальный комментарий от представителя Yodel.
Безопасная доставка посылок является нашим приоритетом. Жаль, что опыт госпожи Макинтош не соответствовал высоким стандартам, к которым мы стремимся. Сделаем все от нас зависящее, чтобы гарантировать, что это больше не повторится,
– заявил он.
В соцсетях большинство людей вступилось за курьера, написав:
- "Он не бросил. Он положил их так осторожно, как мог. Если у вас нет специального места для посылок, возможно, вам нужно ответить на звонок в дверь".
- "От того, кто опубликовал это видео, моя кровь закипает. Вы возводите огромный забор, заказываете доставку больших посылок и не отвечаете на звонок, но ожидаете, что посылки волшебным образом появятся у вашего порога?".
- "К курьеру претензий нет. Он вам посылку доставил. А у автора видео явно проблемы с головой. Курьер супер".