В сети показали ролик с неудачными дублями из нового "Отряда самоубийц": забавное видео

Warner Bros. показала неудачные дубли со съемок ленты "Отряд самоубийц: Миссия навылет". Четырехминутное видео студия опубликовала на своем официальном канале в ютубе.

В августе 2021 года на экраны вышел второй фильм "Отряда самоубийц" от Джеймса Ганна – "Отряд самоубийц: Миссия навылет". Лента, которая считается одним из самых интересных фильмов DC на сегодня, наполнена грубым юмором и вульгарной лексикой.

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Новый ролик, в котором воспроизведении некоторые шутки и смех, дает хорошее представление о закулисье – процесс создания фильма был таким же веселым и полным ругательств, как и конечный продукт. В видео можно увидеть как:

Марго Робби боится попугаев и смеется над речью Флулы Борга;

Джон Сина облизывает отрезанный палец на глазах у Идриса Эльбы;

Идрис Эльба притворно смеется и вызывает истерику у съемочной группы;

Брат режиссера Шон Ган вылизывает стекло в образе Ласки;

Майклу Рукеру не удается ничего сказать из-за собственного смеха;

Джеймс Ганн помахал лапкой крысиного чучела на плече у Даниэлы Мелшиор, которая сыграла Крысолова.

Что известно о ленте "Отряд самоубийц: Миссия навылет" Американский супергеройский фильм, основанный на антигеройской команде DC Comics "Отряд самоубийц". Он является самостоятельным продолжением ленты "Отряд самоубийц" 2016 года и одиннадцатым фильмом в расширенной вселенной DC.

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