В сети показали первый трейлер сериала "Вокруг света за 80 дней" с Дэвидом Теннантом

Приключенческий роман французского писателя Жюля Верна "Вокруг света за восемьдесят дней" получил немало адаптаций – для телевидения, фильмов, анимационных лент и даже видеоигр. И вот в марте 2021 года официально завершились съемки сериала от BBC.

Сериальную адаптацию книги Жюля Верна "Вокруг света за 80 дней" представили первым тизером. Приключенческий сериал охватывает огромный чудесный мир девятнадцатого века. Главного героя Филеаса Фогга, который решил совершить кругосветное путешествие за восемьдесят дней, чтобы выиграть пари у своих компаньонов из высшего мира, сыграл Дэвид Теннант, наиболее известный по роли Доктора Кто.

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К Дэвиду Теннанту присоединились Ибрагим Кома в роли Жана Паспарту, всегда верный и неудержимый камердинер Фогга, и Леони Бенеш в роли упрямой и храброй журналистки по имени Эбигейл "Фикс" Фортескью. Журналисткой "Фикс" создатели заменили инспектора Фикса, который был в книге.

Будущий сериал является блестящей мировой адаптацией, которая способна конкурировать с предыдущими. Главные герои составляют прекрасное трио, путешествуя по пустыням и джунглям и попадая в большие неприятности.

Трейлер сериала "Вокруг света за 80 дней": смотреть онлайн

В сериале также снимаются:

Джейсон Уоткинс;

Питер Салливан;

Линдси Дункан;

Долли Уэллс;

Ричард Уилсон;

Фейкал Элкихел;

Энтони Фланаган;

Гэри Бидл;

Джованни Скифони.

Восьмисерийный сериал "Вокруг света за 80 дней" выйдет в 2021 году, однако точная даты премьеры пока неизвестна.

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