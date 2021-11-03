В сети показали официальный трейлер настольной игры по мотивам The Elder Scrolls 5: Skyrim
Источник:IGN
На днях вышел официальный ролик, посвященный новой приключенческой настольной игре по вселенной The Elder Scrolls 5: Skyrim. В трейлере показали особенности новой настолки.
The Elder Scrolls V: Skyrim – The Adventure Game состоит из двух основных сюжетных кампаний, каждая из которых включает по три главы. Отдельная глава может менять сюжет в зависимости от выбора игрока.
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Игра переносит участников в покрытые льдом земли Скайрима, где они смогут сражаться с драконами, троллями и другими существами, чтобы помочь простому народу спать немного легче ночью.
Это то, что мне действительно нравится в ней, она вызывает в памяти многое из того, что есть хорошего в настольных играх – это чувство исследования и приключений,
– рассказали разработчики игры.
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В игре могут участвовать от одного до четырех игроков. Продолжительность сессии – от 60 до 90 минут. Помимо основного поля – большой карты региона Скайрим, в набор входят 600 – 700 различных карточек, 6 героев. Кроме того, игра содержит младшие версии персонажей, ведь события в некоторых частях настолки Skyrim будут разворачиваться до событий из видеоигры.