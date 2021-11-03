В сети показали официальный трейлер настольной игры по мотивам The Elder Scrolls 5: Skyrim

На днях вышел официальный ролик, посвященный новой приключенческой настольной игре по вселенной The Elder Scrolls 5: Skyrim. В трейлере показали особенности новой настолки.

The Elder Scrolls V: Skyrim – The Adventure Game состоит из двух основных сюжетных кампаний, каждая из которых включает по три главы. Отдельная глава может менять сюжет в зависимости от выбора игрока.

Это интересно Как выбрать удобную и безопасную игровую платформу: особенности современного онлайн-казино

Игра переносит участников в покрытые льдом земли Скайрима, где они смогут сражаться с драконами, троллями и другими существами, чтобы помочь простому народу спать немного легче ночью.

Это то, что мне действительно нравится в ней, она вызывает в памяти многое из того, что есть хорошего в настольных играх – это чувство исследования и приключений,

– рассказали разработчики игры.

К теме Не просто косплей: девушка перевоплощается в популярных героев с помощью макияжа

В игре могут участвовать от одного до четырех игроков. Продолжительность сессии – от 60 до 90 минут. Помимо основного поля – большой карты региона Скайрим, в набор входят 600 – 700 различных карточек, 6 героев. Кроме того, игра содержит младшие версии персонажей, ведь события в некоторых частях настолки Skyrim будут разворачиваться до событий из видеоигры.

Настольная игра по мотивам The Elder Scrolls 5: Skyrim / Фото gamefound

Настольная игра по мотивам The Elder Scrolls 5: Skyrim / Фото gamefound

Настольная игра поступит в продажу летом 2022 года. Стоимость набора – 137 долларов (около 3600 гривен).