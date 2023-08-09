Пока неизвестно, сколько серий будет в сериале, но создатели обещают сделать точную адаптацию.

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После этого фанаты просто разорвали сеть догадками и предположениями, какие события из книг таки экранизируют.

Как мародеры становятся анимагами

В фильме "Узник Азкабана" упоминается, что отец Гарри Поттера с друзьями были авторами "Карты мародеров". Однако история их молодости стоит отдельного фильма, ведь нам там и не показали, как Сириус Блэк, Питер Петтигру и Джеймс Поттер стали анимагами ради Ремуса Люпина. Они сделали это для того, чтобы помочь Люпину во время превращения в оборотня.

Как умерла Ариана – сестра Дамблдора

Альбус Дамблдор является очень важным персонажем как в книгах, так и в фильмах. Хотя мы не видим в фильмах много его предыстории или семейной жизни, читатели знают, что директор школы пережил трагедию в молодости.

После нападения мальчиков-магглов в шестилетнем возрасте его младшая сестра Ариана не смогла контролировать свою магию и случайно повлекла смерть их матери. Альбус стал ее опекуном, но по ужасному стечению обстоятельств она умирает в поединке между Дамблдором, его братом Аберфортом и Гриндельвальдом.



Ариана – сестра Дамблдора / Фото АР

Как Гермиона борется за права домашних эльфов

В то время как эльф-домовой Добби получил много экранного времени в фильмах, другая эльфиня – Винки – остается без внимания. В отличие от Добби, Винки говорит, что ей нравится работа, очень беспокоящая Гермиону. Вдохновленная борьбой против жестокого обращения с эльфами-домовыми, Гермиона основывает организацию, известную как "Общество содействия благосостоянию эльфов" и привлекает Рона и Гарри. Хотя эльфы-домовые, работающие в Хогвартсе, плохо воспринимают ее усилия, это главный сюжет для Гермионы во время четвертой книги.



Гермиона боролась за права эльфов / Фото Warner Bros. Entertainment

Как тетя Петуния писала Дамблдору в детстве

В это трудно поверить, но в детстве тетя Петуния хотела пойти в Хогвартс и действительно написала письмо Дамблдору с просьбой разрешить ей посещать школу. Но ей отказали, поскольку она не владеет магией.

Как Тонкс связана с Белатрис Лестранж, Нарциссой Малфой и Сириусом Блэком

Генеалогическое древо Сириуса Блэка несколько сложнее, чем кажется в фильмах. Мы знаем, что Беллатриса Лестранж является его двоюродной сестрой, но родственные связи с другими выдающимися персонажами более подробно исследуются в книгах.

Например, Беллатриса и Нарцисса Малфой (мать Драко) являются сестрами, но у них также есть отчужденная сестра Андромеда, которая является матерью Нимфадоры Тонкс. Как и Сириус, Андромеда решает не быть связанным со своей чистокровной семьей.



Тонкс была родственницей Сириуса Блэка и Малфоя / Фото Warner Bros. Entertainment

Добавим, что американский стриминговый сервис НПО Max еще в апреле официально анонсировал съемки сериала основанного на серии книг о Гарри Поттере. Планируется, что каждый сезон будет основан на одной из книг Джоан Роулинг о вселенной Гарри Поттера. В шоу задействуют новый актерский состав.

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