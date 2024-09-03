Как в страшном сне: семья обнаружила странную находку за настенными часами

Владельцы дома однажды решили отодвинуть свои настенные часы, однако то, что они увидели за ними, шокировало и напугало супругов. Прямо в стене были 2 змеи, сплетенными в брачном ритуале.

Инцидент произошел в австралийском штате Квинсленд.

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Люди сразу же вызвали ловцов змей компании Zachery's Snake and Reptile Relocation. На видео, снятом работником компании видно, как одна из змей извивается у стены.

Продолжая двигать часы, он открывает вторую змею, показывая пару, которая занимается спариванием. Когда змеи полностью вытягиваются, они кажутся намного длиннее, чем часы, за которыми они были спрятаны.

Справка. Пара ядовитых коричневых древесных змей могут достигать до двух метров в длину.

К счастью, работник компании успешно вытащил змей и отпустил их обратно в естественную среду обитания. Позже он поделился видео в соцсетях, прокомментировав его:

Своевременное напоминание о том, что когда становится жарко, змеи движутся и ищут "любовь". Эта пара бурых древесных змей теперь удачно вернулась в кусты.