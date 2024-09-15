Семья жила с таинственным тоннелем прямо в спальне: куда он ведет

Семья в Южной Африке имела в своей спальне скрытый тоннель. Его использовали злоумышленники, которые незаконно добывали платину из шахты неподалеку.

Владелец дома утверждает, что он и его жена были вынуждены помогать банде преступников, которая хотела получить легкий доступ к близлежащей платиновой шахте в Растенбурге.

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Женщина призналась, что знала, что дом использовали как вход и выход в шахту.

Ко мне подошли двое мужчин. Один из них был иностранцем, а другой говорил на языке, которого я не понимала. Они сказали мне, что уже давно находятся под землей, под моим домом. Незнакомцы сказали мне, что я должна позволить им войти в их шахту через мой дом. Они сказали, что им нужно зарабатывать деньги,

– рассказала женщина местным СМИ.

Интересно! Известно, что тоннель в их спальне вел в шахту Хуселека. Рудник имеет один из крупнейших запасов платины в стране.

По ее словам, подозреваемые установили для семьи строгие правила, что можно и что нельзя делать в собственном доме.

"Мы жили с этими людьми в доме, и они даже установили для нас правила. Моим детям не разрешалось пользоваться ванной. Они должны были жить в своей комнате, и им тоже были даны правила", – отметила женщина.

Она также заявила, что ей было приказано никогда не смотреть на людей, которые входят и выходят из дома. В конце концов, полиция разоблачила преступную схему и злоумышленников поймали.