Сбой в работе Windows вызвал волну мемов: как реагируют соцсети

Пользователи Windows по всему миру столкнулись с массовым сбоем 19 июля. Причиной этого стало неудачное обновление и критическая проблема с программным обеспечением Falcon Sensor от CrowdStrike.

Как следствие – пользователи встретились с печально известным BSOD, или "синим экраном смерти". Как на это реагировали люди – читайте в подборке Развлечения 24.

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Что известно о масштабном сбое

Специалисты по кибербезопасности обнаружили, что программное обеспечение Falcon Sensor, которое разработано компанией CrowdStrike для обеспечения безопасности компьютеров, вызвало конфликт с новым обновлением Windows. Это привело к массовому появлению "синего экрана смерти".

Реакция социальных сетей

Как всегда, интернет-сообщество быстро отреагировало на массовый сбой в работе Windows. Социальные сети наполнились мемами, которые с юмором подчеркивали ситуацию.



