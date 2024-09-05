Студент из Индии создал самый маленький в мире пылесос из ручки: удивительное фото

Студент Тапала Надамуни из Индии попал в Книгу рекордов Гиннеса. 23-летний парень самостоятельно создал самый маленький в мире пылесос.

Его размер составляет всего 0,65 сантиметра. Это меньше, чем ширина среднего ногтя на мизинце.

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Интересно, что ранее Тапала уже имел такой мировой рекорд. В 2020 году он создал пылесос, размером 1,76 сантиметра. Но впоследствии его рекорд побили, поэтому последние два года он пытался вернуть себе титул.

Парень рассказал, что на этот раз "пришел с совершенно новым дизайном", подготовив более 50 принципиальных схем, чтобы обеспечить соответствие своего творения необходимым стандартам.



Самый маленький в мире пылесос / Фото Guinness World Records

Что известно о самом маленьком в мире пылесосе

Его вакуум изготовлен в основном из шариковой ручки, которую можно заправлять, с добавлением небольших кусочков пластика и металла. Пылесос собирает мусор с помощью всасывания, что происходит путем отрицательного внутреннего давления.

Все студенты нашего колледжа были потрясены этим крошечным пылесосом, а мои преподаватели сказали мне, что это самое красивое произведение, который они когда-либо видели,

– признался изобретатель.

При подключении к источнику питания пылесос издает жужжание и способен всасывать частицы пыли, которые потом можно выбросить наружу.

В общем Тапала потратил на этот проект около 20 000 рупий (238 долларов).

Справка. Новый пылесос на 0,2 см меньше, чем предыдущий рекорд, установленный в 2022 году.