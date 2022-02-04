"Самый горячий преступник": фото привлекательного грабителя покорило сердца тысяч женщин
Источник:Insider
Британская полиция задержала грабителя, которого после публикации его фото в сети окрестили "самым горячим и сексуальным" преступником. Тысячи женщин сочли мужчину удивительно привлекательным.
Самый сексуальный преступник Британии
Шума в сети наделал 37-летний Джонатан Кехилл. Ранее он был осужден за ограбление, но спустя некоторое время, в сентябре 2021 года, мужчина досрочно покинул тюрьму. Однако в конце января он нарушил правила условно-досрочного увольнения и его объявили в розыск.
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Полицейские опубликовали фото Джонатана в соцсетях в надежде узнать какую-либо информацию о мужчине. Однако реакция пользователей оказалась несколько иной, чем надеялись правоохранители.
Сотни женщин выразили свое желание помочь полиции найти преступника, однако они хотели сделать это не столько в общественных целях, сколько в личных. Виной всему – внешность Джонатана Кехилла.
Пользовательницы сети оценили черты лица преступника, его "пронзительный взгляд" и спортивную фигуру. Забыв, что мужчина совершил настоящее ограбление, они обвинили его в "преступной сексуальности". Вот, что еще писали под фото:
- "В чем его преступление – разбивать сердца или дома?";
- "Это должно быть легко, половина женщин в Западном Йоркшире теперь будут его преследовать";
- "У меня тоже есть наручники";
- "Если я его найду, можно оставить себе?";
- "Я уже вижу, как он убегает от толпы женщин в полицейский участок и умоляет их, что его заперли";
- "Могу оставить его под домашним арестом, если тюрьма будет переполнена".
Правоохранители считают, что именно сумасшедшая активность пользователей интернета помогла им найти и задержать преступника. Благодаря им фото мгновенно разлетелись соцсетями, а тысячи комментариев привлекали внимание все большего количества людей. Однако после задержания Джонатана все эти публикации удалили.