Ежегодно в первое воскресенье октября в Украине отмечается День учителя. В этот день принято поздравлять педагогов с их профессиональным праздником и благодарить их за нелегкий труд.

Конечно, в стороне не остались пользователи сетей, которые тоже когда-то ходили в школу. Они отреагировали на праздник смешными мемами и фотожабами.

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Поздравляйте своих учителей с праздником не только красиво, но и смешно. Такой вариант поднимет настроение, зарядит позитивом и надолго запомнится преподавателю.



Самые смешные мемы и фотожабы ко Дню учителя / Фото Апостроф



Самые смешные мемы и фотожабы ко Дню учителя / Фото Апостроф



Самые смешные мемы и фотожабы ко Дню учителя / Фото Апостроф



Самые смешные мемы и фотожабы ко Дню учителя / Фото Апостроф



Самые смешные мемы и фотожабы ко Дню учителя / Фото Апостроф



Самые смешные мемы и фотожабы ко Дню учителя / Фото Bored Panda



Самые смешные мемы и фотожабы ко Дню учителя / Фото Bored Panda



Самые смешные мемы и фотожабы ко Дню учителя / Фото Bored Panda



Самые смешные мемы и фотожабы ко Дню учителя / Фото Bored Panda



Самые смешные мемы и фотожабы ко Дню учителя / Фото Bored Panda



Самые смешные мемы и фотожабы ко Дню учителя / Фото Bored Panda



Самые смешные мемы и фотожабы ко Дню учителя / Фото Bored Panda



Самые смешные мемы и фотожабы ко Дню учителя / Фото Bored Panda



Самые смешные мемы и фотожабы ко Дню учителя / Фото Bored Panda



Самые смешные мемы и фотожабы ко Дню учителя / Фото Bored Panda



Самые смешные мемы и фотожабы ко Дню учителя / Фото из соцсетей



Самые смешные мемы и фотожабы ко Дню учителя / Фото из соцсетей



Самые смешные мемы и фотожабы ко Дню учителя / Фото из соцсетей

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