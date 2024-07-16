Произошло это после того, как самолет поднялся на высоту более 3 000 метров.

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Почувствовав странный запах, пилоты приняли решение об экстренной посадке. К лайнеру вызвали пожарных. Почти 150 пассажиров и членов экипажа немедленно эвакуировали и разместили в терминале аэропорта. После того, как люди начали жаловаться на авиакомпанию Eurowings, им выплатили ваучеры на питание. Один из пассажиров Джон Хаттам рассказал о своем разочаровании.

Думали, что наши выходные пройдут как-то иначе. Мы рады, что все в безопасности – случаются и худшие вещи,

– сказал уставший фанат сборной Англии.

По словам пассажира, самолет взлетел без проблем, но потом пилот сообщил, что в кабине чувствуется "запах гари" и нужно совершить экстренную посадку.

"Посадка прошла очень хорошо, мы счастливы, что оказались на земле – и за это надо поблагодарить пилота. Впрочем, люди недовольны организационными моментами", – добавил Джон.

Представители авиакомпании Eurowings заявили, что пассажирам и членам экипажа ничего не угрожало. Людей обещают перебронировать на другие рейсы.