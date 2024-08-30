Все благодаря своему стремлению тратить как можно меньше денег на такие вещи, как еда, одежда и уход за собой.

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Женщина еще с 19 лет поставила себе цель купить 3 дома. После восьми лет экономной жизни Тамогами смогла купить свой первый дом. Она сразу же сдала его в аренду, используя ежемесячную арендную плату для выплаты ипотеки, и продолжала жить как можно скупее.

Через пару лет она купила второй дом за 18 миллионов иен (124 000 долларов), а 5 лет назад она достигла своей цели – купила третий дом за 37 миллионов иен (256 000 долларов).

Несмотря на то, что она достигла своей цели, Саки продолжает жить экономно и откладывать деньги, чтобы помочь спасенным котам. Она уже открыла кошачье кафе на первом этаже одного из своих домов и планирует инвестировать в другие объекты недвижимости в будущем.

Какими секретами поделилась женщина

Первое, что она сделала – прекратила покупать новую одежду, вместо этого принимала подачки от семьи и друзей и лучше заботилась об одежде, которую уже имела. Затем она начала сокращать расходы на еду, полагаясь в основном на дешевые блюда, такие как лапша удон, тосты и редиска со скидкой для поддержания жизнедеятельности.

Никогда не покупайте то, чего нет на распродаже!,

– посоветовала женщина.

Сейчас она уже привыкла тратить максимум 56 гривен в день на еду. Чтобы достичь этого, она полагалась преимущественно на дешевые ингредиенты, изредка покупая кусок лосося на распродаже, готовила еду дома и даже ела просто из кастрюль, чтобы сэкономить деньги на посуде.

История Саки Тамогами получила неоднозначные отзывы от общественности: одни люди хвалят ее за преданность делу, а другие предупреждают, что она рискует своей жизнью, потребляя некачественную еду и пренебрегая своими ежедневными потребностями ради материальной выгоды.