"Эта моя шляпа": россиянка надела детский горшок на голову, чтобы не платить за него в аэропорту

В одном из аэропортов Москвы "изобретательная" женщина додумалась надеть себе на голову детский горшок. Все для того чтобы дополнительно не платить за то, чтобы взять его на борт самолета.

Видео показали в российских телеграмм-каналах, пишет 24 Канал. Женщина надеялась, что ей удастся пронести этот предмет в самолет бесплатно. Инцидент произошел в аэропорту в Москве.

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"Но нас же пропустили..."

Сначала россиянку попросили поместить горшок в калибратор, который используют для проверки габаритов ручной клади. "Но ведь нас пропустили с этим... Это же негабаритное, это же горшок, как я его размещу там", – жаловалась женщина. Ей объяснили, что в таком случае надо оставить эту вещь или дополнительно заплатить за нее.

Россиянка продолжала возмущаться и подчеркнула, что уже заплатила раньше за дополнительный багаж. В ответ ей напомнили, что багаж сдают в специальное багажное отделение. А то, что пассажиры берут с собой на борт, является ручной кладью.

"Гениальное" решение

Но женщина все никак не могла смириться с правилами. Она не придумала ничего лучше, кроме как надеть детский горшок на голову. "Будет как шляпа, подойдет?", – поинтересовалась она. Работники аэропорта отметили, что могут сделать фотоснимки и прислать его представителю авиакомпании. Мол, окончательное решение – за ним.

Интересно, что ребенок россиянки просил не надевать горшок на голову. "А как же ты без него будешь", – не прекращала "изобретательная" мать. Опубликованное в телеграмме видео заканчивается тем, что женщину просят отойти в сторону и подождать. Как пишут в сети, потом ей все же пришлось оставить горшок в аэропорту.