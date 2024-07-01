"Не дождалась": россиянка потратила деньги своего мужа-оккупанта и нашла себе другого
В социальных сетях завирусилось видео, которое вызвало не абы какую реакцию среди пользователей. Россиянка призналась, что изменяла своему мужу-оккупанту и тратила его зарплату, пока он находился на войне в Украине.
В видео, которое быстро приобрело популярность, женщина откровенно рассказала о своей жизни во время отсутствия мужа.
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Она призналась, что не смогла ждать его возвращения и нашла себе другого мужчину. При этом она не колебалась использовать деньги, которые ее муж зарабатывал, убивая и пытая украинцев.
Так, по словам теперь уже бывшей жены оккупанта, пока он занимался военными преступлениями в пользу кремлевского режима, она только тратила его деньги, а в конце концов нашла себе другого.
– У меня муж бывший был на войне.
– А что он тебе рассказывал? Может он тебе просто по ушам ездил, чтобы в постель затащить?
– Он пошел туда моим мужем и пришел моим мужем.
– Ты сказала "бывший".
– Ну конечно! Я же не дождалась.
– А ты что делала?
– Что я делала? Тратила его зарплату.
– Слушай,, ты мне нравишься. Ты меня так впечатлила. Честно. Редко встречаешь умную женщину.
– Да, потому что правда.
– Ну ты молодец. Так и надо. А мужчину себе успела найти?
– Конечно! Он в душе.
Как россиянка объяснила свои действия: смотрите видео