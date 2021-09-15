Роскошь для птиц: женщина тратит более 5000 долларов в год на костюмы для голубей

Владельцы домашних животных часто одевают своих любимцев в разнообразные наряды. Собачкой в костюме уже давно трудно кого-то удивить, но что вы скажете про одетых голубей?

23-летняя Мэгги Джонсон из Великобритании очень любит животных и является владелицей зоомагазина в Линкольншире. Больше всего ей нравятся голуби – нескольких голубят она даже спасла, выкормила и приручила. Теперь птицы живут с ней, и им можно позавидовать.

Это интересно Результат сочетания карт и китайского домино: как играть в Пай Гоу покер

Как живут голуби Мэгги

Голуби гуляют в специальной коляске / Фото Kennedy News and Media

Голуби Скай и Мусс регулярно гуляют на улице в специальной коляске с сеткой, а в доме Мэгги у них есть собственная спальня с жердочками, коллекцией игрушек и большим гардеробом. Каждый из костюмов стоит от 25 до 30 фунтов стерлингов (920 – 1100 гривен). Женщина говорит, что наряды нужны птицам не только для красоты, но и для практичности. Они служат как подгузники и позволяют содержать дом в чистоте.



У голубей есть большая коллекция костюмов / Фото Kennedy News and Media

Кроме того, голуби Мэгги получают подарки на праздники – дни рождения и дни, когда она их спасла. Для нее птицы являются членами семьи, и она считает необходимым радовать их, так же как и своих родных.

Я трачу на них от 300 до 400 фунтов стерлингов (415 – 550 долларов или 11 – 15 тысяч гривен, – 24 канал) в месяц, но если бы я проверила свой банковский счет, то вероятно была бы шокирована. Суммы могут быть и больше,

– поделилась Мэгги.



Мэгги пытается сделать жизнь своих любимцев комфортной / Фото Kennedy News and Media

Опираясь на эти суммы, можно подсчитать, что год содержания голубей в роскоши стоит женщине 3600 – 4800 фунтов стерлингов (5 – 6,6 тысячи долларов или 132 – 177 тысяч гривен).

Кроме домашних любимцев, еще двое травмированных голубей Кли и Сноу живут в ее зоомагазине. У них тоже есть свои кроватки и много мягких игрушек.



Кли в своей кроватке-вигваме / Фото Kennedy News and Media

По словам Мэгги, своим примером она хочет разрушить негативные стереотипы о голубях, и показать, что это – умные и милые птицы, которые могут стать прекрасными домашними животными и заслуживают того, чтобы им дали шанс.

Смотрите также Как и обещал: Илон Маск завел сиба-ину – трогательное фото щенка