Риши Сунак на шоу встретился с самой татуированной женщиной Британии: его эмоции бесценны

Премьер-министр Британии Риши Сунак встретился в эфире с самой татуированной женщиной страны Бекки Холт. Из одежды на ней было только белое бикини и такого же цвета халат.

Сунак пообщался с Голт после шоу. Женщина опубликовала несколько совместных снимков у себя в инстаграме.

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В беседе с журналистами Бекки добавила, что политик был "очень милым и очень – очень вежливым".

Он спросил, сколько стоят мои татуировки. Он спросил меня, какая из них была самой болезненной. Беседа была короткой и милой, и мы пожали друг другу руки,

– отметила она

Фото Сунака, который сидит позади Голт в ожидании своей беседы с журналистами, уже стало вирусным.



Риши Сунак на шоу встретился с самой татуированной женщиной Британии / Фото becky_holt

Обозреватель издания The Independent Райан Куган весьма скептически отнесся к появлению в одной студии двух таких разных гостей, отметив, что это не пошло на пользу Сунаку.

Как выглядит самая татуированная женщина: смотрите видео