Режиссер "Отряда самоубийц" поделился видео, как Джону Сине делали фейковые потные подмышки

Некоторые декорации могут создать изнурительную атмосферу для актеров. Однако некоторыми артистам приходится имитировать жаркий климат джунглей с частым нанесением искусственного пота.

Сценарист и режиссер фильма Джеймс Ганн поделился забавным закадровым роликом со съемок фильма "Отряд самоубийц: Миссия навылет". В видео Джону Сине, что играет роль Кристофера Смита / Миротворца, неуравновешенного суперсолдата, которого взяли в новый состав отряда X, мочили подмышки.

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Такая имитация нужна для того, чтобы он выглядел вспотевшим сквозь рубашку поло. Режиссер пошутил, что это делали потому, что из-за своих "маленьких тонких ручонок" Сина практически не потел. На видео Сина держит руки вытянутыми кверху, в то время, как наносится потоотделение. "Ах, жизнь", – говорит он.

В большинстве фильмов визажисты постоянно вытирают пот с актеров. Для "Отряда самоубийц", действие которого происходит в жарком климате джунглей Корто Мальтезе, нам приходилось постоянно сохранять актеров потными и грязными. Вот так профессионалы увлажняли подмышки Джона Сины,

– написал Джеймс Ганн в своем твиттере

Премьера совместной работы DC и Warner Bros "Отряд самоубийц: миссия навылет" запланирована на

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