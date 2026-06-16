"Теперь во всем можно винить его": самые смешные мемы о ретроградном Меркурии

Второй ретроградный Меркурий в Раке в 2026 году ожидается с 29 июня по 23 июля. Ретроградный Меркурий уже давно стал в народе своеобразным козлом отпущения, виновным во всех бедах.

Ретроградный Меркурий – это обычная оптическая иллюзия, когда с Земли кажется, будто планета движется в обратном направлении. В астрологии он отвечает за связь, работу техники и поездки, поэтому любые сбои в этих сферах списывают на его влияние. Из-за этого ретроградный Меркурий стал универсальным и ироничным оправданием для любых жизненных неурядиц. Конечно же, этому явлению посвящено немало мемов.

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Мемы о ретроградном Меркурии

Люди по всему миру уже сами смеются над этим ретроградным Меркурием, который виноват чуть ли не во всех проблемах: от мелочей до глобальных катастроф. Неудивительно, что этому посвящены эти смешные картинки:



Мемы о ретроградном Меркурии / Фото из соцсетей



Смешные картинки о ретроградном Меркурии / Фото из соцсетей



Мемы о ретроградном Меркурии на английском / Фото из соцсетей



Картинки о ретроградном Меркурии / Фото из соцсетей



Мемы об астрологии / Фото из соцсетей



Смешные картинки о ретроградном Меркурии / Фото из соцсетей



Нарисованные мемы о ретроградном Меркурии / Фото из соцсетей



Картинки с котами о ретроградном Меркурии / Фото из соцсетей

На самом деле мы сами создатели своей жизни, поэтому относитесь к мелким неурядицам с юмором и иронией, смело решайте свои проблемы и периодически вносите изменения, чтобы улучшить жизнь.