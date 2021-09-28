Рекордные размеры: британец поймал на удочку 250-килограммовую акулу

Саймон Дэвидсон из Великобритании рыбачил неподалеку от побережья графства Девоншир, когда выловил огромную атлантическую сельдевую акулу. Ее измерили и отпустили обратно со званием самой большой акулы, выловленной в британских водах.

Когда мужчина почувствовал, что подцепил что-то на крючок, он не догадывался, что это акула. Сначала Саймон даже подумал, что это была маленькая рыбка, ведь она не оказывала сопротивления. Но когда он подтянул свою добычу ближе, понял, что поймал огромного хищника.

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Чтобы затянуть акулу в лодку, мужчине пришлось бороться с ней около часа.

Это был час агонии. В какой-то момент я пришел к точке, когда руки и ноги тряслись, и казалось, что тело вот-вот сдастся,

– рассказал рыбак.



Мужчина поймал акулу рекордного размера / Фото Саймона Дэвидсона, BNPS

Акула длиной 2,1 метра весила 250 килограммов. Чтобы измерить ее, пришлось привлечь шесть человек. Ее размеры сделали Саймона Дэвидсона рекордсменом – он превзошел шотландского рыбака, который в 1993 году поймал акулу того же вида весом 230 килограммов.

Однако официально рекорд признать не могут. Для этого рыбу нужно было убить и взвесить на суше, а Саймон решил отпустить ее на свободу.

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