Рекордная партия: британцы играли в настольную игру "Дюна" 85 часов подряд

Компания из 4 мужчин из Великобритании установила рекорд, играя в настольную игру более 85 часов. Это стало самой продолжительной партией в истории.

За 85 часов участники группы Herefordshire Boardgamers Леа Пул, Дэйл Пул, Адам Берчер и Люк де Витт Уайн сыграли 79 раундов в настольную игру по мотивам легендарной "Дюны" Фрэнка Герберта.

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Мужчинам давали по 5 минут перерыва на каждый час игры, но они решили накапливать их, чтобы немного поспать. Когда попытка установки рекорда завершилась, у них даже осталось неиспользованное время отдыха – 21 минута.

За 85 часов мужчины успели сыграть 79 раундов / Фото BBC

Чтобы побить предыдущий рекорд, игрокам нужно было продолжать партию 85 часов. Бывшие рекордсмены играли в течение 80 часов в 2017 году в Нидерландах, а чтобы новый рекорд официально признали представители Книги Гиннеса, необходимо было превзойти это время как минимум на 5 часов. Им это удалось, но рекорд еще не ратифицировали.

Мужчины рассказали, что игровой марафон их истощил, но они очень довольны своим результатом.

Если бы вы в прошлом году сказали мне, что я буду делать что-нибудь похожее, я бы назвал вас сумасшедшими,

– сказал один из игроков Адам Берчер.

Игроки собрали 1800 фунтов стерлингов в благотворительность / Фото Herefordshire Boardgamers

Кроме установки рекорда, игроки сделали хорошее дело. Они собрали 1800 фунтов стерлингов (около 70 тысяч гривен) пожертвований для благотворительных организаций, помогающих людям с болезнью Альцгеймера и психологическими проблемами.