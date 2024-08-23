Новый рекорд: 5-летний мальчик разогнал Lamborghini до скорости 300 километров в час

В Турции 5-летний Зайн Софуоглу смог разогнать новый Lamborghini Revuelto до скорости более 300 километров в час. Он стал самым молодым в мире водителем, который достиг такой скорости.

Видео заезда появилось на его странице в инстаграме.

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Если точнее, то суперкар Lamborghini Revuelto развил 312 километров в час. На видео юный водитель очень сосредоточен, пристально следит за дорогой и не отвлекается. После заезда Зайн Софуоглу немного попалил резину на Lamborghini.

Что известно о маленьком гонщике

Для турецкого мальчика это далеко не первый подобный заезд. Спортивными авто и мотоциклами он управляет с двухлетнего возраста. Ранее он "приручил" 1000-сильные Ferrari SF90 Stradale и Tesla Model S Plaid.

Интересно, что отец мальчика – депутат турецкого парламента Кенан Софуоглу, который в прошлом был успешным мотогонщиком. На его счету – 5 титулов чемпиона мира в серии SuperSport World Championship. Отец поддерживает увлечение сына и даже переоборудовал свои авто таким образом, чтобы парню было удобно управлять ими в детском кресле.

Интересно! С малышом даже встречался президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Кроме того, для Зайна создали специальные детские шлем и огнеупорный комбинезон. Заезды проходят на закрытых трассах с соблюдением всех требований безопасности.