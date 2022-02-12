Разговаривали более 25 часов: студенты-диджеи установили рекорд по самому длинному радиоинтервью

Американские диджеи студенческой радиостанции WJCU-FM Университета Джона Кэрролла в Огайо установили рекорд Гиннеса, проведя самое длинное в мире радиоинтервью. Оно длилось 25 часов и 35 минут.

Интервью длилось более суток

Закари Синутко и Коллин Кеннеди начали свой разговор в 7 часов утра 5 февраля, а закончили в 8:35 на следующий день. Интервью транслировали в прямом эфире на радио, а также в инстаграме и Twich.

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Так они побили предыдущий рекорд, установленный в ноябре 2021 Бхану Бхактой Нираулой и Ангом Финджо Шерпой на радиостанции Himal FM в Непале. Они разговаривали 25 часов и 26 минут.

На интервью американцев присутствовали официальные аудиторы Книги рекордов Гиннеса, которые подтвердили, что разговор диджеев длился на 9 минут дольше, чем у предыдущих рекордсменов.

Закари Синутко, который по совместительству еще и директор по продвижению радиостанции, был уверен, что они с коллегой справятся с заданием. "Комбинация двух студентов колледжа, тонны энергетических напитков и страсть к студенческому радио дает бесчисленные возможности", – сказал он перед установкой рекорда.

Студенты после установки рекорда / Фото из фейсбука 808s & Mixtapes

Его предсказание сбылось. Ребята признались, что среди ночи им стало тяжело, однако благодаря помощи и поддержке студенческого сообщества все удалось. Они воплотили в жизнь свою мечту, чем очень гордятся.

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