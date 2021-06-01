Раптор занял место Пола Уокера: мемы на франшизы Universal "Парк Юрского периода" и "Форсаж"

В твиттере прокатились сомнительные слухи о том, что студия Universal подумывает снять кроссовер своих франшиз "Форсаж" и "Парк Юрского периода". Пользователи сети сразу поделились мемами на эту тему.

Слухи об объединении этих независимых вселенных пришли из источника, который часто распространяет фейковые новости. А известный онлайн-художник Bosslogic в своем в твиттере поделился этими слухами и наглядно показал каким может быть кроссовер "Форсажа" с "Парком Юрского периода".

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Доказательство того, что "Форсаж" и "Парк Юрского периода" могут иметь органический кроссовер.

После этого пользователи сети начали делиться своими мемами на эту тему. Bosslogic представил пару артов, на которых он заменил Брайана – героя Пола Уокера – на Раптора. Другие пользователи наоборот – заменили Доминика Торетто (Вин Дизель) на динозавра.

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