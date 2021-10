Работы Boston Dynamics станцевали в новом видео с Миком Джаггером под хит The Rolling Stones

Boston Dynamics частенько демонстрирует возможности своих роботов. На этот раз робопес Spot вернулся с новым танцевальным номером.

В представленном ролике робособаки Spot повторяют движения участников группы The Rolling Stones. Квартет роботов делает все возможное, чтобы имитировать музыкальное видео 1981 года "Start Me Up".

Один из них почти идеально синхронно повторяет танцевальные движения и пение фронтмена Мика Джаггера. Для полной имитации танца ему даже установили механизированную клешню для поднятия тяжестей, чтобы имитировать шею, голову и рот. Кроме того, для полноты картины другого робопса поставили за барабанную установку.

40 лет назад The Rolling Stones выпустили свой культовый альбом Tattoo You. Мы помогаем им праздновать,

– говорится в описании видео.

Компания Boston Dynamics основана в 1992 году. Она специализируется на создании роботов, которые движутся подобно людям или животным. С июня 2020 года Boston Dynamics продает робособак Spot для всех компаний в США. А с сентября 2020 года работы доступны в продаже в Канаде, Великобритании и Евросоюзе.

