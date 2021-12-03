Путешествие по Вестеросу: на месте съемок "Игры престолов" откроют тематический аттракцион

Фанаты "Игры престолов" уже скоро смогут погрузиться в любимую вымышленную вселенную. В феврале 2022 года на месте съемок сериала откроют масштабный тематический аттракцион Game of Thrones Studio Tour.

В павильоне студии Linen Mill Studios в Банбридже в Северной Ирландии можно будет увидеть декорации, реквизит и костюмы актеров, которые использовались при создании культовой сериальной истории.

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Аттракцион Game of Thrones Studio Tour в скором времени откроется для посетителей / Визуализация HBO Game of Thrones Studio Tour

Аттракцион Game of Thrones Studio Tour расположился на территории более 10 000 квадратных метров. На его обустройство потратили 24 миллиона фунтов стерлингов (872,5 миллиона гривен).

После многих лет, когда студия была закрыта, настало время для фанатов со всего мира войти в Семь Королевств и совершить собственное путешествие по миру Вестероса,

– объявили исполнительные директора студии Linen Mill.

Путешествие посетителей начнется с Черного замка. Дальше их будут ждать дом Старков в Винтерфелле, Зал ликов в Черно-белом доме и Королевская Гавань. Кроме того, гости смогут увидеть трон Драконьего камня Дейнерис Таргариен и зайти в Большой зал, где Джона Сноу объявили Королем Севера.

Посетители смогут увидеть оригинальные декорации и реквизит из сериала / Фото HBO Game of Thrones Studio Tour

Поклонники "Игры престолов" узнают секреты индустрии, скрытые спецэффектами, – как создавали сцены с огнедышащими драконами, армией мертвецов и эпическими битвами. Энтузиасты смогут проверить свои актерские навыки на интерактивном зеленом экране.

Открытие аттракциона запланировано на 4 февраля 2022 года, а входные билеты уже продают. Стандартный билет для взрослого можно купить за 39,5 фунта стерлингов (около 1500 гривен). Но Game of Thrones Studio Tour предлагает и более дешевые варианты для детей, студентов и пожилых людей.

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Для фанатов сериала подготовили множество развлечений / Визуализация HBO Game of Thrones Studio Tour