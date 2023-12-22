Предлагаем вам убедиться в этом, пройдя психологический тест по картинке.

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Для прохождения теста попробуйте отвлечься от лишних мыслей. Внимательно посмотрите на ниже и запомните то, что увидели сначала.



Психологический тест по картинке / Фото "1+1"

Расшифровка результатов

Ботинок

Если ваш взгляд изначально был направлен на ботинок, это свидетельствует о вашем спокойном характере. Вы обладаете большой любовью к людям и имеете тесные отношения с близкими. Однако существует риск, что вы позволяете вашему любимому человеку управлять вами в отношениях. Ваша важнейшая положительная черта – сопереживание.

Кот

Если первым вы заметили кота, это свидетельствует о вашей склонности к преобладанию. Вы – смелая личность и имеете сильный характер, устойчиво стоящий перед любыми испытаниями. Ваша самая выразительная положительная черта – уверенность в себе.

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