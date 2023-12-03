Какую детскую травму вы скрываете: психологический тест за картинкой

Психологи утверждают, что многие проблемы, с которыми мы сталкиваемся во взрослой жизни, имеют глубокие корни, лежащие в нашем детстве. Обиды родителей, буллинг или неприятие себя могут глубоко засесть в голове и мешать жить.

Однако исправить это можно, проработав детские образы и травмы. Какие именно – предлагаем узнать с помощью теста от 24 Канала.

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Перед вами несколько изображений Внимательно посмотрите на каждое из них и выберите то, которое вам больше всего отзывается. Окунитесь в себя и проанализируйте, почему вы выбрали именно его, что вы чувствуете, глядя на него.

Наш психологический тест не является профессиональным выводом или "волшебной пилюлькой" от всех проблем. Он носит исключительно развлекательный характер. Если вы чувствуете, что вам нужна помощь в области психологии или психотерапии – рекомендуем обратиться к специалисту.



Психологический тест по картинке / Фото 24 Канал

Расшифровка результатов

Ниже мы приведем расшифровку основных эмоций, которые вы могли испытать при просмотре этих изображений.

Одиночество

Если вы чувствуете одиночество, то, скорее всего, в детстве родители не уделяли вам достаточного внимания. Такие люди часто думают:

"Я никому не нужен, мне никто не помогает и я не готов брать на себя ответственность за кого-то еще",

"Если ты уйдешь, ты уже не вернешься, и я попробую удержать тебя рядом любой ценой, даже уступив собственные интересы".

Душевные раны, вызванные нехваткой внимания, можно вылечить. Для этого требуется глубинная терапия, которая заменит страх одиночества положительными эмоциями и внутренним диалогом.

Отверженность

Это серьезная психологическая травма, возникающая вследствие ощущения одиночества и того, что человек является изгоем. Чувство ненужности становится основой, на которой человек строит свою личность, и отравляет все его мысли и поступки. Люди, страдающие от отверженности, чувствуют себя недостойными любви, привязанности и даже внимания.

Они уходят в себя, скрывая подлинную личность за маской, боясь, что окружающие их разоблачат. Те, кто в детстве чувствовали себя изгоями, часто становятся взрослыми-невидимками, стараются как можно реже привлекать к себе внимание. В повседневной жизни им приходится постоянно бороться со своим страхом социальной изоляции и избегать ситуаций, вызывающих у них тревогу.

Униженность

Эту психологическую травму влечет за собой постоянное унижение в детстве. Она проявляется в страхе, что человек не нравится окружающим, и что они критикуют и обсуждают его между собой. Этот страх может быть заложен родителями, которые то и дело говорят ребенку, что он плохой, неуклюжий, ничего не знает и не может.

Униженность может привести к формированию личности, полностью зависимой от мнения окружающих. Такой человек постоянно стремится заслужить их одобрение, может быть неуверенным в себе, бояться рисковать, а также склонным к депрессии и тревоге.

Предательство

Такая психологическая травма возникает из-за невыполнения обещаний или нарушения доверия в детстве. Она проявляется в недоверии к другим людям, зависти и склонности к чрезмерному контролю. Чтобы преодолеть последствия измены, важно научиться доверять людям, принимать их такими, какие они есть, и не пытаться контролировать их.