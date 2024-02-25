Выберите игрушку: психологический тест расскажет больше о ваших детских травмах

Детские игрушки могут быть отражением наших детских переживаний, эмоций и даже травм. Этот развлекательный тест поможет вам понять более глубокие аспекты вашего детства и то, как они влияют на вас сегодня, через выбор одной из игрушек.

Но заметим, что этот психологический тест от 24 Канала имеет исключительно развлекательный характер. Его не стоит воспринимать всерьез. Если вы чувствуете потребность глубже познать свои детские травмы, советуем обратиться к специалисту.

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Как проходить тест

Просмотрите изображения четырех детских игрушек:

Изношенный мишка. Старый деревянный конь-качалка. Домик для кукол. Цветные конструкторы.

Выберите игрушку, которая вас больше всего привлекает или вызывает эмоциональный отклик.



Психологический тест / Изображение сгенерировано искусственным интеллектом с помощью DALL-E

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