Оберіть іграшку: психологічний тест розкаже більше про ваші дитячі травми

Дитячі іграшки можуть бути відображенням наших дитячих переживань, емоцій та навіть травм. Цей розважальний тест допоможе вам зрозуміти глибші аспекти вашого дитинства та те, як вони впливають на вас сьогодні, через вибір однієї з іграшок.

Але зауважимо, що цей психологічний тест від 24 Каналу має виключно розважальний характер. Його не варто сприймати всерйоз. Якщо ви відчуваєте потребу глибше пізнати свої дитячі травми, радимо звернутися до спеціаліста.

Дивіться також Оберіть дзеркало: психологічний тест розкаже, що ви приховуєте

Як проходити тест

Перегляньте зображення чотирьох дитячих іграшок:

Зношений ведмедик. Старий дерев'яний кінь-гойдалка. Будиночок для ляльок. Кольорові конструктори.

Оберіть іграшку, яка вас найбільше приваблює або викликає емоційний відгук.



Психологічний тест / Зображення згенероване штучним інтелектом за допомогою DALL-E

Розшифровка результатів