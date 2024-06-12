Пройдите этот тест от Развлечения 24, чтобы узнать больше о себе.

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Перед вами четыре изображения различных платьев. Посмотрите на них внимательно и выберите то, которое вам больше всего нравится. Ваш выбор поможет раскрыть, как вас видят окружающие.



Психологический тест / Изображение сгенерировано искусственным интеллектом с помощью DALL-E

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