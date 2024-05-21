Проверьте свою склонность к риску: психологический тест

10:00

Склонность к риску варьируется от человека к человеку и может влиять на многие аспекты вашей жизни, включая карьеру, финансы и личные отношения. Знание вашего уровня комфорта в отношении рисков может помочь вам лучше принимать решения и избегать потенциальных стрессовых ситуаций.