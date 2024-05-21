Перевірте свою схильність до ризику: психологічний тест

10:00

Схильність до ризику варіюється від особи до особи і може впливати на багато аспектів вашого життя, включаючи кар'єру, фінанси та особисті відносини. Знання вашого рівня комфорту щодо ризиків може допомогти вам краще ухвалювати рішення та уникати потенційних стресових ситуацій.