Лучше понять себя вам поможет тест от Развлечения 24.

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Перед вами 4 изображения различных ромашек. Посмотрите на них внимательно и выберите ту, которая вам больше всего нравится. Ваш выбор поможет раскрыть, чего именно вам не хватает в любви.



Психологический тест / Изображение сгенерировано искусственным интеллектом с помощью DALL-E

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