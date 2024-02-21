Узнать больше о себе вам поможет психологический тест от 24 Канала.

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Вам представлено 4 изображения геометрических фигур:

Совершенный круг. Точный квадрат. Равносторонний треугольник. Регулярный шестиугольник (гексагон).

Выберите фигуру, которая больше всего привлекает вас.



Психологический тест / Изображение сгенерировано искусственным интеллектом с помощью DALL-E

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