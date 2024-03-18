Как пишут СМИ, в результате глубоких исследований эксперты определили 4 главных типа бород. Ниже на иллюстрации вы найдете их примеры.

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А теперь просто выберите бороду и читайте расшифровку результатов.



Психологический тест / Фото ТСН.ua

Расшифровка результатов

Традиционная борода: Пышная борода традиционной формы вместе с усами является признаком классического консерватизма. Мужчины с такой бородой являются надежными, трудолюбивыми и преданными своим словам, но в то же время могут оказаться довольно прямолинейными.

Борода "козлик": Несмотря на игривое название, владельцы такой бороды обычно обладают высоким интеллектом, хорошим чувством юмора и уникальным стилем. Они открытые и смелые, но также могут быть достаточно эгоистичными, имея тенденцию ставить собственные интересы на первое место и легко обманывать.

Борода-щетина: Такая борода сигнализирует о свободном духе ее носителя, о его спокойствии и самоконтроле. Любители путешествий, эти люди часто склонны к аскетизму и не придают большого значения материальным вещам, хотя иногда могут проявлять легкомыслие.

Французская борода: Владельцы французской бороды воплощают собой шарм и самоуверенность, живя в упорядоченном и организованном мире. Они предпочитают стиль и элегантность, способны находить гармонию в повседневной жизни. Такие мужчины являются доброжелательными и умными, хотя иногда могут казаться несколько консервативными в своих увлечениях.

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