"Просто люблю снег": жизнерадостный мужчина дал интервью в метель и стал звездой соцсетей

Житель Нью-Йорка по имени Донелл дал интервью каналу News 12 во время сильной метели. После того как видео с его участием попало в соцсети, он стал настоящей звездой интернета.

Нет, он не сказал и не сделал ничего смешного, однако зрителей покорили удивительное спокойствие и жизнерадостность Донелла в таких неблагоприятных условиях. Он вел себя так, словно наслаждался теплом и солнцем в погожий летний день, любуясь каким-нибудь видом.

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На улице лютый мороз, в течение всего дня мы просим людей оставаться дома. Но, конечно, некоторые все же вынуждены выходить и искать приключения. Так мы нашли моего друга Донелла,

– представила героя журналистка Жане Калдвелл.

Когда камеру направили на мужчину, а корреспондентка спросила, что заставило его выйти на улицу в такие экстремальные условия, он ответил, что просто любит снег. Донелл держал чашку с напитком, мечтательно смотрел вдаль и уверял, что чувствует себя отлично.

Жане предположила, что ее собеседник покинул теплый дом ради кофе. В ответ он поднял чашку и сказал, что его напиток настолько хорош, что ему пришлось это сделать.

Также журналистка заметила, что, несмотря на холод и снег, Донелл был без перчаток и с расстегнутой курткой. "Я вырос в Нью-Йорке, и это нормально для меня. Но все же я советую вам всем оставаться дома в безопасности", – ответил мужчина.

Пользователи сети начали массово делиться видео и восхищаться Донеллом и тем, как он наслаждается жизнью в любых обстоятельствах. Большинство из них сказали, что этот ролик и его герой улучшили им настроение и называли Донелла своим новым кумиром. Вот так любовь к снегу и жизнерадостность сделали мужчину настоящей звездой соцсетей.

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