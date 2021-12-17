Пропитанные маслом конопли: в берлинском метро начали продавать съестные билеты
Источник:Hanf ticket
В метро Берлина, Германия, в общественном транспорте предлагают путешествия без стресса. Там анонсировали съедобные билеты со вкусом конопли.
В Berliner Verkehrsbetriebe (сеть общественного транспорта Берлина) предложили своим пассажирам расслабиться во время всеобщего стресса от пандемии и предпраздничного напряжения. BVG анонсировала новый вид проездных билетов – они пропитаны конопляным маслом и призваны оказать успокаивающий эффект.
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Проездной, который произведен из съедобной бумаги стоит 8,80 евро, действует 24 часа и распространяется на городское метро. Билет действителен только в том случае, если он цел и невредим, поэтому пассажиры могут его съесть лишь после последней поездки
Таким образом, вы можете без проблем путешествовать по Берлину весь день, а затем просто проглотить весь Рождественский стресс вместе с билетом,
– сказали в представительстве берлинского метрополитена.
Билеты на метро со вкусом конопли / Фото Hanf ticket
Транспортники уверяют, что подобные добавки безвредны – жидкость, которой пропитаны билеты, обладает успокаивающим эффектом и не содержит одурманивающих веществ вроде ТГК. Каждый билет содержит не более трех капель масла из семян конопли.
Мы против употребления наркотиков в любом виде. Но конопляное масло в принципе так же безвредно, как подсолнечное или оливковое,
– заявили в Berliner Verkehrsbetriebe
В берлинском метро начали продавать съедобные билеты со вкусом конопли / Фото Hanf ticket
В общественном транспорте Берлина предлагают путешествия без стресса / Фото Hanf ticket