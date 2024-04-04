Пролежал на дне 137 лет: исследователи нашли затерянный пароход

Исследователи обнаружили фантастическую находку - остатки парохода "Милуоки", который затонул почти 140 лет назад в озере Мичиган. Долгое время место его потопления не могли отыскать.

Детали рассказали представители Мичиганской ассоциации исследования кораблекрушений.

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Что известно о морском судне

"Милуоки" был спущен на воду в 1868 году как пассажирский пароход. Трехпалубный корабль в течение 18 лет перевозил поселенцев и припасы на запад через Великие озера, прежде чем затонул 9 июля 1886 года.

Причиной затопления "Милуоки" стало столкновение с другим судном такого же типа – из-за ошибки обоих капитанов в условиях плохой видимости. Точное его местонахождение не знал никто.

Исследователи впервые заметили останки "Милуоки" в июне 2023 года с помощью эхолота бокового сканирования.

Эхолот – это устройство, помогающее в картографировании морского дна. Эта технология используется в том числе и для поиска затонувших кораблей.

Пароход лежал на глубине около 110 метров, и исследователи потратили несколько месяцев на то, чтобы получить качественные изображения объекта и подтвердить, что это именно "Милуоки".



Остатки "Милуоки" / Фото MichiganShipwreckResearchAssociation

Чтобы идентифицировать найденное судно, исследователи в значительной степени полагались на старые газеты, которые рассказывали о затоплении "Милуоки".

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