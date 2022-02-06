"Продам мужа": женщина выставила возлюбленного на аукцион из-за того, что он уехал на рыбалку

Линда Макалистер, жительница Новой Зеландии, выставила на онлайн-аукцион собственного мужа Джона. Так женщина отомстила ему за то, что он уехал на рыбалку вместо того, чтобы провести время с семьей.

"Обмену и возврату не подлежит"

Супруги воспитывают двух сыновей – 4-летнего Кольта и 6-летнего Райдера. У мальчиков как раз начались каникулы, они все время проводили дома и ложились спать позже обычного. Дети требовали много внимания, и Линда надеялась, что муж уделит им немного времени, но он решил уехать на рыбалку.

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Это не было чем-то необычным, потому что Джон любит рыбалку и часто проводит время именно так. Однако на этот раз уставшая женщина немного разозлилась и решила отомстить ему шутливым способом. Она опубликовала объявление на новозеландском сайте Trade Me и выставила мужчину на аукцион.

"Продам мужчину. Рост – 184 сантиметра, возраст – 37 лет, фермер. Любит стрелять и рыбалку. У него было несколько предыдущих владельцев, но он остается верным, если его накормят и напоят. Может волноваться в новых условиях, но умеет успокоиться самостоятельно. Обмену и возврату не подлежит", – написала в объявлении Линда Макалистер.

Объявление о продаже мужчины / Скриншот Trade Me

Мужчина вернулся с рыбалки и узнал о поступке жены. Это совсем не обидело его, а даже наоборот. Джон оценил шутку, внимательно следил за аукционом и был уверен, что за него предложат хорошую сумму.

Пользователи успели сделать несколько ставок, самой высокой из которых была 100 новозеландских долларов (66 долларов США или 1880 гривен). Возможно, кто-то предложил бы и больше, но объявление удалили за нарушение правил ресурса.

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