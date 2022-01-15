Приятное с полезным: 15 забавных фото людей, которые развлеклись в музее и покорили сеть

15 января 2022 , 19:16
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Источник:

Reddit

Музеи – это, конечно, очень интересно, но иногда атмосфера там бывает слишком серьезной. Однако есть люди, которые могут разбавить ее и сделать визит в музей по-настоящему веселым.

Герои нашей подборки соединили приятное с полезным. Они и узнали много нового и интересно, и хорошо развлеклись. Не исключено, что так информация усваивается лучше. 

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Автор: Софія Гусєва