Приятное с полезным: 15 забавных фото людей, которые развлеклись в музее и покорили сеть
Источник:Reddit
Музеи – это, конечно, очень интересно, но иногда атмосфера там бывает слишком серьезной. Однако есть люди, которые могут разбавить ее и сделать визит в музей по-настоящему веселым.
Герои нашей подборки соединили приятное с полезным. Они и узнали много нового и интересно, и хорошо развлеклись. Не исключено, что так информация усваивается лучше.
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"В Музее искусства в Дании посетителям разрешают поцарапать Lamborghini"
Фото Reddit / Thomask124
"В Бангкокском музее естественной истории T-Rex носит маску с динозаврами"
Фото Reddit / dr-jae
"Из-за этого фото меня чуть не выгнали из Национального музея Филиппин"
Фото Reddit / Fellrunner
"Вот почему меня не пускают в музеи"
Фото Reddit / Leotree
"В музее современного искусства"
Фото Reddit / Gwizwold
"Ходил сегодня в музей"
Фото Reddit / paypik
"Как парень моей сестры любовался скульптурами в Метрополитен-музее"
Фото Reddit / Lutchern
"Делал панорамное фото в музее, и в результате у этой девушки появилась отличная рука для селфи"
Фото Reddit / Strid3r21
"Дух Рождества в музее"
Фото Reddit / Scooby359
"Я пришел в галерею и оставил свой скейт в стороне. Люди подумали, что это часть экспозиции"
Фото из твитера dontknowdem
"Сводила дочь на выставку Ван Гога"
Фото Reddit / Ka_paw
"Моему мужу очень понравился Музей науки"
Фото Reddit / rachelmaryl
"Сегодня заметил это в Кливлендском природном музее"
Фото Reddit / hailtothkngbby
"Кевин, что они с тобой сделали?"
Фото Reddit / IamChicharon
"Довольно похоже"
Фото Reddit / alwaysshitting