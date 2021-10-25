19-летнего и 23-летнего мужчин задержали вскоре после совершения преступления. Украденные магнитолы они положили в рюкзаки, но когда охранники штрафплощадки заметили их, воры бросили рюкзаки и скрылись. Вскоре один из них вернулся за добычей на место преступления, где и был задержан полицией.

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Осужденные к чтению

Суд признал мужчин виновными в совершении преступления и приговорил их к трем годам лишения свободы, но освободил их от отбывания этого наказания с испытанием сроком на один год . Для воров это означает испытательный срок с определенными условиями. Если они будут выполнены – суд освободит их от основного наказания, если же нет – они отправятся в тюрьму.

Так, в течение года мужчины должны периодически появляться для регистрации, сообщать об изменении места работы или проживания, и самое интересное, прочитать несколько произведений литературы. В рекомендованный им список вошли :

"Приключения Тома Сойера" Марка Твена;

"Приключения Гекльберри Финна" Марка Твена;

"Белый Клык" Джека Лондона;

"Проходят дни, проходят ночи" Тараса Шевченко.

Такое необычное решение судья Гарский принял, поскольку оценивал не только поступок молодых людей, но и их личности. Он не считает, что они являются общественно опасными лицами, которые способны на системное осуществление уголовных преступлений.

В процессе общения с подсудимыми оказалось, что они почти ничего не читают и не могут ответить на вопросы базовой школьной программы.

Суд делает вывод, что не по возрасту, а по развитию, указанные лица являются почти детьми, со своим ограниченным внутренним миром, своими обидчивыми и уязвимыми чувствами.

– говорится в решении суда.

Несмотря на ограниченный уровень образования, непонимание отношений собственности и межчеловеческих отношений подсудимыми, судья решил назначить им наказание с определенными особенностями. Он считает, что лишение свободы является слишком суровым для обоих мужчин.