Преступление века: в Англии чайка снова ограбила супермаркет

В графстве Девон в Англии произошел второй налет за пару месяцев. Чайка-воровка смело зашла в магазин и украла пакет чипсов.

Веселый момент был снят на камеру в Англии в городе Абердине. Там чайка, которую застали на месте преступления, попала в криминальную хронику.

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Птичка ограбила местный супермаркет. Она подождала, пока никого не будет поблизости, зашла в магазин, мгновенно схватила лежавшую на полу пачку чипсов и молниеносно покинула здание. Датчики на выходе не сработали, поэтому чайка покинула место преступления со своей добычей в клюве.

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