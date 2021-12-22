Праздничное настроение: 15 ужасных рождественских свитеров, которые рассмешат любого

22 декабря 2021 , 18:43
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Источник:

24 канал

Такие популярные в этот период рождественские свитера также называют уродливыми, ведь они противоречат всем модным трендам. Однако от этого спрос на них не уменьшается, а вот поле для фантазии увеличивается.

На самом деле эти свитера также вносят свой вклад в создание праздничной атмосферы. А когда все члены семьи или друзья в компании одеваются в такую ​​забавную одежду, зимние вечера становятся еще уютнее и веселее. Развлечения 24 подготовили подборку "уродливых" рождественских свитеров, которые одинаково ужасные и забавные. 

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"Готов к вечеринке"

Фото Imgur / OHIODeerSlayer

"Мечта для любителей мемов"

Фото Imgur / Brennuhhhh

"С национальным днем ​​уродливого свитера"

Фото Imgur / catsnickers2023

"Свитер с карманом для пива"

Фото из твитера  _lanaloo

"Уродливый свитер с уродливыми мини-свитерами"

Фото Reddit / Grosseboudouline

"Самый уродливый свитер, который я видела в этом году"

Фото Reddit / Pigmy

"Мой рождественский свитер в этом году"

Фото Reddit / Cash_Johnny

"В последнюю минуту доделал этот свитер для офисной вечеринки"

Фото Reddit / Sojaminc

"Победитель конкурса уродливых свитеров"

Фото Reddit / Mrlindstrom

"Счастливого Нового года"

Фото Imgur / Uwannabuggy

"Мой оригинальный уродливый свитер, сделанный на заказ"

Фото Reddit / jbenz

"Уродливый свитер с Рудольфом"

Фото из инстаграма sharingthestoke

"День уродливого свитера в моей школе. Этот парень сделал мой день"

Фото Reddit / Acrylic_Splash

"Рождественский T-Rex"

Фото Reddit / killxorxbexkilled

"Самодельный уродливый рождественский свитер моего 11-летнего сына"

Фото Imgur / skinflaps

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Автор: Софія Гусєва