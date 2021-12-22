Праздничное настроение: 15 ужасных рождественских свитеров, которые рассмешат любого
Источник:24 канал
Такие популярные в этот период рождественские свитера также называют уродливыми, ведь они противоречат всем модным трендам. Однако от этого спрос на них не уменьшается, а вот поле для фантазии увеличивается.
На самом деле эти свитера также вносят свой вклад в создание праздничной атмосферы. А когда все члены семьи или друзья в компании одеваются в такую забавную одежду, зимние вечера становятся еще уютнее и веселее. Развлечения 24 подготовили подборку "уродливых" рождественских свитеров, которые одинаково ужасные и забавные.
Это интересно Новогодний оркестр, который поднимет вам настроение: видео с песиками-музыкантами стало вирусным
"Готов к вечеринке"
Фото Imgur / OHIODeerSlayer
"Мечта для любителей мемов"
Фото Imgur / Brennuhhhh
"С национальным днем уродливого свитера"
Фото Imgur / catsnickers2023
"Свитер с карманом для пива"
Фото из твитера _lanaloo
"Уродливый свитер с уродливыми мини-свитерами"
Фото Reddit / Grosseboudouline
"Самый уродливый свитер, который я видела в этом году"
Фото Reddit / Pigmy
"Мой рождественский свитер в этом году"
Фото Reddit / Cash_Johnny
"В последнюю минуту доделал этот свитер для офисной вечеринки"
Фото Reddit / Sojaminc
"Победитель конкурса уродливых свитеров"
Фото Reddit / Mrlindstrom
"Счастливого Нового года"
Фото Imgur / Uwannabuggy
"Мой оригинальный уродливый свитер, сделанный на заказ"
Фото Reddit / jbenz
"Уродливый свитер с Рудольфом"
Фото из инстаграма sharingthestoke
"День уродливого свитера в моей школе. Этот парень сделал мой день"
Фото Reddit / Acrylic_Splash
"Рождественский T-Rex"
Фото Reddit / killxorxbexkilled
"Самодельный уродливый рождественский свитер моего 11-летнего сына"
Фото Imgur / skinflaps
Какими раньше были новогодние традиции: смотрите видео