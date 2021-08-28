Правительство Швеции выплатит наркодилеру 1 300 000 долларов: все из-за курса биткоина

Наркодилер, отбывающий наказание в тюрьме в Швеции, заработал за время своего заключения 1,3 миллиона долларов. В 2019 году суд изъял у него 36 биткоинов, которые он заработал незаконным путем.

Как шведские власти задолжали наркодилеру

На момент ареста 36 биткоинов стоили около 136 тысяч долларов. В решение суда о конфискации внесли эквивалент этой суммы в шведских кронах, чтобы впоследствии продать криптовалюту.

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На продажу биткоинов ушло 2 года, а за это время их цена выросла более чем в десять раз. По сравнению с 2019 годом, сейчас 36 биткоинов стоят более 1,5 миллиона долларов. Эта сумма значительно превышает ту, что указана в протоколе конфискации, а это значит, что реализовать всю криптовалюту и получить разницу государство не может.

Теперь, чтобы получить конфискованные деньги, хватит всего 3 биткоина, а остальные биткоины на сумму 1,3 миллиона долларов, придется вернуть владельцу – осужденному наркодилеров.

Прокурор Тове Кульберг, которая вела это дело, рассказала, что это был один из первых эпизодов в истории Швеции, когда конфисковали криптовалюту. Именно из-за незнания этого рынка и случилась эта неприятная ситуация.

Я думаю, что необходимо вкладывать средства в обучение сотрудников, поскольку криптовалюта будет фактором, с которым придется считаться гораздо больше чем прежде,

– поделилась размышлениями Тове Кульберг.

Она надеется, что этот инцидент станет важным уроком для судебной системы и прокуроров, которые в будущем будут иметь дело с криптовалютой, и теперь конфискованные суммы будут записывать в протоколы в фактической валюте, особенно если она цифровая.

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